Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu - BURSA

Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu - BURSA

- Olay yerinden detaylarKamyonun çarptığı mandalar telef olduBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde kamyonun çarptığı manda ile yavrusu telef oldu.Alınan bilgiye göre, Vahti A'nın İznik sahilinde otlattığı mandalardan bazıları, dönüş yolunda havlayan köpeklerden ürkerek İznik - Orhangazi kara yoluna çıktı.Bu sırada İznik istikametinden seyreden İsmail E. (32) idaresindeki 67 TS 713 plakalı kamyon, yola çıkan manda ve iki yavrusuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan manda ve bir yavrusu telef oldu, diğer yavrunun ise ayakları kırıldı.Kamyonda maddi hasar oluştu.

Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı