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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı kişi öldü - SAKARYA

Kamyonun çarptığı kişi öldü - SAKARYA

- Olay yerinden detaylar Sakarya 'da kamyonun çarptığı kişi öldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Merkez Sanayi 13. Sokak'ta Yener Karagüzel yönetimindeki 54 KE 449 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada İsmail Mut'a (70) çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Mut'un hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kamyon sürücüsü Karagüzel'i gözaltına aldı.Mut'un cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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