Kamyonun çarptığı kadın öldü - TRABZON İzle

- Kamyonun kalan kadının cesedinin çıkarılması - Polisin ve sağlık ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Kamyonun kaza yerinden çekilmesi Trabzon 'da kamyonetin çarptığı kadın öldüTRABZON (AA) - Trabzon 'da, kamyonetin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.Ortahisar ilçesi Taksim Caddesi'ndeki Tanjant Köprüsü altında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 K 2552 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a (56) çarptı.Kamyonetin altında kalan kadın, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Kazanın ardından kaçan sürücü, polislerce yakalandı.Öte yandan, ölen kadının kocasının ise kazayı, eşinden bir süre sonra evden çıkıp kent merkezine doğru giderken fark ettiği öğrenildi.
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