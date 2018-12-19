Kamyonun çarpması sonucu ölen anne ve kızı toprağa verildi - RİZE Haberi
- Kamyonun çarpması sonucu ölen anne ve kızının cenazesi - Baba Ahmet Öksüz'e taziyeler - Cenaze namazının kılınması - Kazada ölen Melisa'nın okul arkadaşları ve vatandaşlardan detay görüntüler Rize 'de kamyonun çarpması sonucu ölen anne ve kızı toprağa verildiRİZE (AA) - Rize 'de kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve 10 yaşındaki kızının cenazesi toprağa verildi. Anne Sabire ve kızı Melisa Öksüz'ün cenazesi, Çayeli ilçesindeki evlerinden alınarak Sahil Camisi'ne getirildRi.Anne ve kızı için düzenlenen cenaze törenine, baba Ahmet Öksüz ve diğer aile yakınlarının yanı sıra Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Müftüsü İsmail Yalçın, Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Melisa'nın okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Sabire ve Melisa Öksüz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Büyükköy beldesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.Cenaze töreninde, aile yakınları ve Melisa Öksüz'ün okul arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.Müftü Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde dün, M.B'nin (48) kullandığı 53 K 6167 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabire Öksüz (37) ile kızı Melisa Öksüz'e (10) çarpmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Rize Belediyesi itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Sabire Öksüz'ün hayatını kaybettiği belirlenmiş, kazada yola savrularak ağır yaralanan Melisa Öksüz ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kaza sırasında anne Sabire Öksüz'ün, doktora götürmek istediği kızıyla birlikte izin almak için okula gittiği belirtilmişti.Kazanın ardından sürücü gözaltına alınmıştı.