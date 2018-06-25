Kamyonun altında kalan işçi öldü - KÜTAHYA Haberi

- Kaza yerinden detaylar Kütahya 'da kamyonun altında kalan işçi öldüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Tokat köyü yakınlarında Hisarcık - Simav karayolunda yol yapımında çalışan Mehmet Akbaş (45), geri manevra yapan Cevdet Ö'nün kullandığı 06 DJ 1201 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.Olay yerinde yaşamını yitiren Akbaş'ın cesedi incelemenin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.