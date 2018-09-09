Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kamyonu kontrolden çıkıp araçlara çarparak bir eve devrilmişti... Kazazede kamyon şoförü yardım bekliyor İzle

Kamyonu kontrolden çıkıp araçlara çarparak bir eve devrilmişti... Kazazede kamyon şoförü yardım bekliyor İzle

arşiv görüntüler

İnşaat Malzemesi Kamyon Şoförü Trol 

-ROPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Park ettiği kamyonu kontrolden çıkan ve bir evin bahçesine devrilen sürücü yetkililerden yardım bekliyor. İzmir’den Edirne’ye yola çıkan şoför Mehmet Akbulut, akşam namazını kılmak ve ihtiyaç gidermek için inşaat malzemesi yüklü kamyonunu mola verdiği Malkara ilçesinde park etti. Perşembe akşamı Camiatik Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana gelen olayda, araçtan inen Akbulut’un hemen arkasından freni patlayan kamyon, yokuş aşağı hareket ederek önüne gelen araçlara çarpıp, bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından zorda kaldığını ifade eden kamyon şoförü Mehmet Akbulut, “Talihsiz bir kaza yaşadık. Aracım, çarptığı otomobillerin yanı sıra eve de hasar verdi. Kazanın maddi boyutu büyük. Ödeyecek maddi imkanım yok. Zor durumdayım, yetkilerin yardımına ihtiyacım var” diye konuştu.
(HT-
İlgili Foto Galeriler
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 YaralıDiyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 Yaralı
Sulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından BakakaldılarSulama Kanalına Düşen Çocuğun Arkasından Bakakaldılar
Feci Kazada Ölü Sayısı 8'ya YükseldiFeci Kazada Ölü Sayısı 8'ya Yükseldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı