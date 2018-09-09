Kamyonu kontrolden çıkıp araçlara çarparak bir eve devrilmişti... Kazazede kamyon şoförü yardım bekliyor İzle

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Park ettiği kamyonu kontrolden çıkan ve bir evin bahçesine devrilen sürücü yetkililerden yardım bekliyor. İzmir’den Edirne’ye yola çıkan şoför Mehmet Akbulut, akşam namazını kılmak ve ihtiyaç gidermek için inşaat malzemesi yüklü kamyonunu mola verdiği Malkara ilçesinde park etti. Perşembe akşamı Camiatik Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana gelen olayda, araçtan inen Akbulut’un hemen arkasından freni patlayan kamyon, yokuş aşağı hareket ederek önüne gelen araçlara çarpıp, bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından zorda kaldığını ifade eden kamyon şoförü Mehmet Akbulut, “Talihsiz bir kaza yaşadık. Aracım, çarptığı otomobillerin yanı sıra eve de hasar verdi. Kazanın maddi boyutu büyük. Ödeyecek maddi imkanım yok. Zor durumdayım, yetkilerin yardımına ihtiyacım var” diye konuştu.

(HT-

