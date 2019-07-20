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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonla traktör çarpıştı: 2 ölü...Hayvan yemleri yola saçıldı Haberi

Kamyonla traktör çarpıştı: 2 ölü...Hayvan yemleri yola saçıldı Haberi

Kaza yerinden detay görüntüler

Karayolları Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon Hayvan 

-Ölen kamyon sürücüsünün fotoğrafı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kamyon ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Buldan-Alaşehir karayolunun 21. kilometresinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Buldan yönünden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki 03 AAS 436 plakalı kamyon Sarıgöl ilçesi Kabakçılar mevkinde 21. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Sürüklenen kamyon aynı yöne seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Hasan Karatabak olay yerinde hayatını kaybederken traktör sürücüsü Mehmet Ali Şirin ise ağır yaralandı. Traktör sürücüsü Şirin, sağlık ekiplerince önce Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisin ardından ağır yaralı Şirin ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyonda bulunan hayvan yemleri yolu kaplarken, trafiğe kapanan yol tek şeritten verildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışmalarına başladı.

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