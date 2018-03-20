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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAZAYA KARIŞAN İZMİR YÖNÜNDEN GELEN SİYAH OTOMOBİL

Hastane Trafik Kazası Bild Trol 

-KAMYONLA ÇARPIŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇEN KIRMIZI OTOMOBİL
-OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN İNŞAAT KAMYONU
-YARALILARDAN AKAN KAN
-PARK HALİNDE HASAR GÖREN OTOMOBİLLER
-PARÇALANAN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE BARİYER
-KAZA YERİNDEN DETAY GÖRÜNTÜ

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, D-300 karayolu Gazi Bulvarı üzeri Bağ-Kur evleri önünde meydana geldi. İddiaya göre 64 EC 888 plakalı otomobil ile 64 BA 679 plakalı iş kamyonu İzmir yönüne doğru seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil orta refüjdeki ağaçları ve bariyeri kırarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen aynı otomobil İzmir yönünden gelen 35 DD 3106 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle İzmir - Ankara yönü trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza anında park halinde bulunan 3 araç daha hasar gördü.
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