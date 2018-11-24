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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonla minibüs çarpıştı: 4 yaralı - KOCAELİ

Kamyonla minibüs çarpıştı: 4 yaralı - KOCAELİ

- Kaza yapan araçlardan görüntü - Yaralılardan görüntü Kocaeli 'de kamyonla minibüs çarpıştı: 4 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Güney Yanyol Terminal mevkisinde, S.A'nın kullandığı 41 UM 386 plakalı kamyon, Hakan Şahin'in kullandığı 34 LAP 116 plakalı minibüsle çarpıştı.Çarpışma sonucu, minibüs sürücüsü ile Bülent Yalçın, Nermin Yıldız ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları bulundukları yerden çıkardı.Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.A, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

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