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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - DENİZLİ

Kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - DENİZLİ

- Kaza yerinden detay - Ambulansın gelişi - sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Trafik polisleri inceleme yapması - Otobüsteki bir yolcunun kazayı anlatmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonla halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 aylık hamile kadın yaralandı.Bayramyeri - Gümüşler hattında çalışan Erkan Akkuş yönetimindeki 20 BL 569 plakalı halk otobüsü 4545 Sokak'tan Gümüşçay Caddesi'ne dönmeye çalıştığı sırada Çağatay Arslan idaresindeki 20 EG 569 plakalı kayısı yüklü kamyon ile çarpıştı.Kazada otobüsün arka koltuğunda oturan ve camın patlaması sonucu yaralanan Yadigar Amaç, sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.3 aylık hamile olduğu belirtilen Amaç ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Trafik kazası nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis Halk Otobüsü Sağlık Ekipleri Hamile Kadın Trol 

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