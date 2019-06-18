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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyonla çarpışan tırın sürücüsü öldü - BOLU

Kamyonla çarpışan tırın sürücüsü öldü - BOLU

- Olay yeri detaylar - Ekiplerin tırda inceleme yapması - Kamyon sürücüsünün kazayı anlatması - Detaylar - Yola savrulan karpuzlardan detaylar - Olay yerinden detaylarBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde kamyonla çara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Yusuf Gündoğdu idaresindeki 34 BGT 161 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Park mevkinde önünde seyreden Doğukan K. yönetimindeki 51 HF 419 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.Kullandığı kamyona arkadan çarpıldığını fark eden Doğukan K. aracını sağ şeride çekerek kendisine çarpan tıra baktı.Tır sürücüsünün araç içinde sıkıştığını gören kamyon sürücüsü polis ve sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde tır sürücüsünün olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.Araç içinde sıkışan Yusuf Gündoğdu, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak cenaze aracı ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Kamyon sürücüsü Doğukan K. gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın en sağ şeritte gerçekleştiğini belirterek, "Ben yolumda gidiyordum sağ şeritten. Yandan bir taksi geliyormuş. Sol şeridi kapatmış. O anda bu tır arkama girdi ve çarptı. Çok hızlıymış 150 - 160 ile gidiyormuş." dedi.
Kaza nedeniyle kamyonda bulunan karpuzlar otoyola savruldu.Otoyoldaki ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve yola savrulan karpuzların temizlenmesi esnasında yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Trafik Kazası Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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