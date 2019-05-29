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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonla çarpışan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü öldü

Kamyonla çarpışan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü öldü

adli tıptan görüntü,

Acil Servis Hastane Adli Tıp Cenaze Trafik Kazası 

-detaylar
-Kadir Sevimli'nin sağlık resmi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü Kadir Sevimli hayatını kaybetti Edinilen bilgilere göre Şehitkamil ilçesi'ne bağlı İncilikaya Mahallesi'nde seyir halinde bulunan ve 19 yaşındaki Kadir Sevimli'nin idaresindeki 27 AHS 07 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdullah Gürtekin'in yönetimindeki 27 BD 610 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Sevimli, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürülen Sevimli tedaviye alındı. Hastanede tedaviye alınan Sevimli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sevimli'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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