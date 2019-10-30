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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

OLAY YERİ

Polis Sağlık Ekipleri 

-ARAÇLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazada, otomobil hurdaya döndü. Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri ilçe girişindeki döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ergün yönetimindeki 59 LJ 431 plakalı otomobil, Ferruh Boylu yönetimindeki 22 UB 270 plakalı kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcu olarak bulunan Asiye Ergün hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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