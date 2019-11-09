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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - SAMSUN Haberi

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - SAMSUN Haberi



: - Olay yerinde kaza yapan araçtan ve cenazeden görüntü - Olay yeri ekiplerinden görüntü - Sağlık ekiplerinden görüntü Samsun 'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Mustafa Y'nin (36) kullandığı 55 VJ 550 plakalı kamyon, Örnek Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı'ndaki kavşakta Müslüm Gülçiçek (22) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Gülçiçek, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Cenaze Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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