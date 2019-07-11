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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonetten düşen sunta vatandaşın ayağını kırdı

Kamyonetten düşen sunta vatandaşın ayağını kırdı

hastaneden görüntü

Hastane 

-yaralının görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetten yolda yürüyen yayanın ayağına sunta düştü. Ayağı kırılan talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesinde meydana geldi. Adil K.(19) idaresindeki 16 EF 4766 plakalı sunta yüklü kamyonet, itfaiye önündeki kavşaktan sanayiye doğru seyir halindeyken, araca yüklü suntalardan biri oradan geçen Muharrem D.'nin (25) ayağının üzerine düştü. Acılar içinde kalan yaya özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırılan Muharrem D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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