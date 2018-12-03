Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonetteki briketler, otomobilin üzerine devrildi - KONYA İzle

Kamyonetteki briketler, otomobilin üzerine devrildi - KONYA İzle

- Otomobilin üzerine devrilme anı, - Çevredekilerin yaralıları otomobilden çıkarması, - Yaralının ambulans ile hastaneye kaldırılması, - Araçları kaldırma çalışmaları yer alıyor.Kamyonetteki briketler, otomobilin üzerine devrildi - Konya 'nın Ilgın ilçesinde, inşaat malzemesi yüklü kamyonetin kasasındaki briketler, viraja girdiği sırada park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, otomobilin içerisinde bulunan kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde, kamyonetin kasasındaki briketlerin üzerine devrildiği park halindeki otomobilde bulunan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet B. (28) idaresindeki 42 VP 857 plakalı kamyonetin kasasında bulunan briketler, Ulu Cami Kavşağı'ndan geçtiği sırada park halindeki 42 ABF 234 plakalı otomobilin üzerine devrildi.Otomobilde bulunan Uğur Enli, araç içerisinde sıkıştı. Briketler çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldıktan sonra yaralanan Uğur Enli araçtan çıkartıldı.Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kamyonetin sürücüsü Mehmet B. ise gözaltına alındı.Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, kamyonette yüklü bulunan briketlerin, viraja girdiği sırada otomobilin üzerine devrildiği görülüyor.Çevredeki vatandaşların briketleri kaldırarak otomobilden çıkardıkları yaralının ambulansa alınarak hastaneye sevk edilmesi görüntüye yansıyor.

Hastane Bild Kamera Güvenlik Kamerası İnşaat Malzemesi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı