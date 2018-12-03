Kamyonetteki briketler, otomobilin üzerine devrildi - KONYA İzle
- Otomobilin üzerine devrilme anı, - Çevredekilerin yaralıları otomobilden çıkarması, - Yaralının ambulans ile hastaneye kaldırılması, - Araçları kaldırma çalışmaları yer alıyor.Kamyonetteki briketler, otomobilin üzerine devrildi - Konya 'nın Ilgın ilçesinde, inşaat malzemesi yüklü kamyonetin kasasındaki briketler, viraja girdiği sırada park halindeki otomobilin üzerine devrildi - Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, otomobilin içerisinde bulunan kişi yaralandıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde, kamyonetin kasasındaki briketlerin üzerine devrildiği park halindeki otomobilde bulunan kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet B. (28) idaresindeki 42 VP 857 plakalı kamyonetin kasasında bulunan briketler, Ulu Cami Kavşağı'ndan geçtiği sırada park halindeki 42 ABF 234 plakalı otomobilin üzerine devrildi.Otomobilde bulunan Uğur Enli, araç içerisinde sıkıştı. Briketler çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırıldıktan sonra yaralanan Uğur Enli araçtan çıkartıldı.Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kamyonetin sürücüsü Mehmet B. ise gözaltına alındı.Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, kamyonette yüklü bulunan briketlerin, viraja girdiği sırada otomobilin üzerine devrildiği görülüyor.Çevredeki vatandaşların briketleri kaldırarak otomobilden çıkardıkları yaralının ambulansa alınarak hastaneye sevk edilmesi görüntüye yansıyor.