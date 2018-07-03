Kamyonette sıkışan kadın ile bebeği AFAD ekiplerince kurtarıldı - IĞDIR
- Kamponette sıkışan kadının çıkarılıp ambulansa taşınması - Dolmuş sürücüsü Erkan Doğruyol'un açıklamaları - Kamyonet sürücüsü Ahmet Acar'ın açıklamaları - Olay yerinden görüntülerKamyonette sıkışan kadın ile bebeği AFAD ekiplerince kurtarıldı - Iğdır 'da meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan kadın ile 1 aylık bebeği AFAD ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından bulundukları yerden çıkartıldı - Ağır yaralanan anne ile bebeği kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da meydana gelen trafik kazasında kamyonette sıkışan kadın ile 1 aylık bebeği AFAD ekiplerince kurtarıldı.Fatih Caddesi'nde aynı istikamette seyreden Ahmet Acar (26) yönetimindeki 36 EY 191 plakalı açık kasa kamyonet ile Erkan Doğruyol (31) idaresindeki 76 M 0454 plakalı dolmuş çarpıştı.Kaza sırasında kamyonette bulunan Şükran Acar (22) ile 1 aylık bebeği Eymen araçta sıkıştı.Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri uzun süren uğraşlarının ardından anne ve bebeğini araçtan çıkardı.Ağır yaralanan Şükran Acar ile bebeği, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Dolmuşun sürücüsü Erkan Doğruyol gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolcu almak için yavaşladım. Tam yolcu alacağım anda arkadan kamyonet aracıma çarptı. Daha sonra hızını almayan sürücü, yoldan çıkarak karşı yöne sürüklendi. Allah'tan dolmuştaki yolculardan yaralanan olmadı." dedi. Kamyonetin şoförü Ahmet Acar da "Dolmuş aniden önümde durdu, çarpmanın etkisiyle ayağım gaz pedalının üstünde sıkışınca karşı yola geçtim." diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.