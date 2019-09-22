Kamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı - İSTANBUL Video
- Trafik ekiplerinin durdurduğu düzensiz göçmenlerin saklandığı kamyonet - Kamyonetin kasasında ve yol kenarında bırakılan çantalarKamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı - Bayrampaşa'da trafik polislerinin durdurduğu kapalı kasa kamyonetin içinde bulunan yaklaşık 50 düzensiz göçmen, kaçarak kayıplara karıştıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da trafik polislerinin durdurduğu kapalı kasa kamyonetin içindeki yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalanacaklarını anlayınca araçtan inerek kaçtı.Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolunda uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli gördükleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.Kamyonetin içindeki yaklaşık 50 düzensiz göçmen, yakalanacaklarını anlayınca araçtan inerek kaçmaya başladı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen düzensiz göçmenler gözden kayboldu.Sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı araç otoparka çekilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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