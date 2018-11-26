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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonette 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi - VAN Haberi

Kamyonette 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi - VAN Haberi

- Narkotik köpeği "Alfa"nın araçta arama yapması - Aracın tabanına gizlenmiş paketlerin bulunması - Paketlerin içindeki eroin - Bulunan eroin paketleri Van 'da 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 82 kilo 770 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba - Özalp kara yolunda oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları Ş.H. idaresindeki kamyonette arama yaptı.Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın tabanına gizlenmiş 72 paket halinde 82 kilo 770 gram eroin bulundu.Sürücü Ş.H. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu Eroin 

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