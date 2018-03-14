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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonette 115 kilo esrar ele geçirildi

Kamyonette 115 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik köpeğiyle kamyonette yapılan arama

Polis Narkotik 

-Köpeğin esrarın yerini belirlemesi
-Matkapla açılması
-Esrar torbaları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan kamyonette narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, 115 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan Gaziantep’e giden bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeğinin de desteğiyle kamyonette arama yapan ekipler, çeşitli yerlere gizlenmiş halde 115 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi. Kamyonetteki 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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