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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza yerinden genel görüntüler

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Kamyonetlerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Yüreğir İlçesi Girne Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet ile Murat A. yönetimindeki 01 HF 439 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 01 HF 439 plakalı kamyonet yan devrilirken 34 VR 9111 plakalı kamyonet ise köprünün demir bariyerlerinde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki kamyonette çıkarılan toplam 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yol trafiğe tamamen kapanırken, kamyonetlerin çekilmesinin ardından tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi. (CNK-
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