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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - MUĞLA

Kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - MUĞLA

- Kamyonetlerin çarpışması - Kaza yapan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Yan yatan arı yüklü kasa - Arıların vatandaşlara saldırması - Kasanın kaldırılması Muğla 'da kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde birinin kasasında arı kovanı yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.Şaban Çürük idaresindeki 48 GN 400 plakalı kasasında arı kovanı yüklü kamyonet, Fethiye - Antalya kara yolu Çamköy eski hal kavşağında, Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonetle çarpıştı.Sürücülerin hafif yaralandığı kazada kovanlardan çıkan arılar, ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.Maske giyen arı sahibi, itfaiye ekipleri ile bazı vatandaşların da yardımıyla kovan yüklü kasanın düzeltilmesiyle kamyoneti bölgeden uzaklaştırdı.

Hastane 

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