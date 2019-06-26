Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı - ADANA

Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı - ADANA

- Kaza yapan kamyonetlerden detay - Olay yerindeki ekiplerden detay - Vatandaşlardan detay - detaylar Adana 'da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde aynı istikamete giden 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Girne Köprüsü üzerinde aynı istikamete seyreden Murat A. kontrolündeki 01 HJ 439 plakalı kamyonetle, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet çarptı.Kazada kamyonet sürücüsü Murat A. ile kamyonette bulunan 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan köprü, kamyonetlerin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

İlk Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı