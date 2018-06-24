Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - ZONGULDAK
- Olay yerinden görüntülerZonguldak'ta kamyonetle motosiklet çarpıştı: 3 yaralıZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Satılmış Kapdan idaresindeki 67 TF 305 plakalı kamyonet, Özgür Uyucu'nun kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.Kazada, Uyucu ile Kapdan ve araçtaki Nermin Kapdan yaralandı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Uyucu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.