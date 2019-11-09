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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - DÜZCE İzle

Kamyonetle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - DÜZCE İzle

- Yaralının ambulansa alınması - Kaza yapan elektrikli bisiklet ve kamyonetten görüntülerDÜZCE (AA) - Düzce 'de kamyonetle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Hürriyet Caddesi'nden Katip Çelebi Sokak'a dönüş yapan Tacettin Avcı yönetimindeki 81 DA 783 plakalı kamyonet, Kerim Öztürk yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Öztürk yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.Kamyonet sürücüsü Avcı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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