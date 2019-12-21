Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü Haberi

Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü Haberi

olay yeri

Hastane 

-hastaneye getirilen yaralı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametinden Bağpınarı Mahallesi’ne giden Arif Kaya (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobil, bir aracın geçişi sırasında görüş açısının daralması nedeniyle karşı yönden gelen Hayrettin Hançer yönetimindeki 14 KP 464 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arif Kaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı