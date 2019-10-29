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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kamerası

Vesikalık Fotoğraf Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Kazada hayatını kaybeden İbrahim Süsenin yola fırlaması güvenlik kamerası
-Kazanın yaşandığı kavşak
-Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün ayakkabısı ve şapkası
-Kazada hayatını kaybeden İbrahim Süsenin vesikalık fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, dün 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Halil Ç. idaresindeki 42 CIB 17 plakalı kamyonet, İbrahim Süsen (19) idaresindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü İbrahim Süsen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza sonrası polis ekipleri, yaptıkları incelemede kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle Sarı Hoca Sokak istikametine dönüş yaptığı sırada cadde üzerinden merkez istikametine seyir halinde olan İbrahim Süsen idaresindeki motosikletin kamyonete çarpması ve sürücünün savrulması görülüyor. Olay yerinde motosiklet sürücüsünün ayakkabı ve şapkası kaldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İY-AH-NSO-NT-Y)
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