Kamyonetle çarpışan halk otobüsü evin balkonuna girdi: 5 yaralı - ADANA Video
- Olay yeri ve kaza yapan otobüs - Olay yerinde toplanan kalabalık - İtfaiye ve CAN - KUR ekiplerinin çalışması - Sıkışan otobüs sürücüsünün kurtarılması - Otobüsün girdiği evin içerisi ve zarar gören balkonKamyonetle çarpışan halk otobüsü evin balkonuna girdi: 5 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü bir evin balkonuna girdi, kazada 5 kişi yaralandı.Mehmet Kervan idaresindeki 01 J 0146 plakalı halk otobüsü, Tufanbeyli Caddesi'nde, Turhan Çiçek yönetimindeki 01 V 1254 plakalı kamyonetle çarpıştı.Otobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan tek katlı evin balkonuna girdi.Araçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN - KUR ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Kazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Otobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde uyuduklarını söyledi.
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