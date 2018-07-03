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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - KONYA Haberi

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - KONYA Haberi

- Kazanın olduğu yerden görüntü - Motosikletten detay Konya 'da trafik kazası: 1 ölü - Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldüKONYA (AA) - Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Abdullah Yılmaz idaresindeki 42 E 1884 plakalı kamyonet, Atakent Mahallesi Asude Caddesi'nde karşı yönden gelen Ali Yaşar Özdingiç (56) idaresindeki motosikletle çarpıştı.Kazada ağır yaralanan Özdingiç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdingiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Trafik Kazası 

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