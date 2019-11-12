Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - İSTANBUL İzle
- Kaza yerinden görüntüler - Cesedin ambulansa taşınması - Hayatını kaybeden kadının araç altındaki eşyaları - Mahalle sakinleri ile röportaj - Olay anı güvenlik kamera görüntüsüKamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Fatih'te geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.Mevlanakapı Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 FA 5241 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, arkada duran kadına çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kamyonetin altından çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım