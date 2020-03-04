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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı

Kamyonetin çarptığı engelli vatandaş yaralandı

-Yaralının ambulansa taşınması

Polis Polis Merkezi Engelli Vatandaş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı vatandaş yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen engelli Sefa Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen vatandaş yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan Sefa Ç. Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kamyonet sürücüsü Sefa Ç.’yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-
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