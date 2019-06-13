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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi

Kamyonetin çarptığı çocuk yerde böyle sürüklendi

-Yaralı çocuğa sağlık ekiplerini ve vatandaşların müdahale

Çarpma Anı İlk Müdahale Küçük Kız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Yaralı çocuğun ambulansa alınması
--Çocuğa çarpan kamyonetin görüntüsü
--Sinir krizi geçiren ve ağlayan çocuğun annesi ve kardeşlerinin görüntüsü
--Polisin çocuğun babasına kazayı anlatarak sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi
--Olay yerinde vatandaşların görüntüsü
--Kaza anı
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce kent merkezinde bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklenirken kaza kameraya yansıdı. Kaza; akşam saatlerinde Düzce kent merkezinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kaldırımda ailesi ile birlikte gitmekte olan 7 yaşındaki G.S.K. annesinin elinden kurtularak karşıya geçmek için park halindeki araçların arasından yola fırladı. Bu esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Metin K.’nın kullandığı 81 FP 544 plakalı kamyonet, yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 7 yaşındaki G.S.K. bir anda kendini yerde buldu. Kamyonetin çarptığı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları minik çocuğu, ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırdılar. Diğer taraftan kazayı gören küçük kızın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirirken, anne telefonla eşine bilgi vermek istedi. Ancak konuşamayınca devreye trafik polisleri girdi. Polisler babaya çocuğuna kamyonetin çarptığını ancak durumunun iyi olduğunu söylediler. Kamyonetin çarptığı G.S.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Diğer taraftan 7 Yaşındaki G.S.K.’ya kamyonetin çarpma anı ve çocuğun yerde sürüklenme anı ise kameralara yansıdı.
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