Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Conkbayır Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet Feride İ., (4)'ye çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Feride İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

