-Vatandaşlar ile röp.

-Sağlık ekipleri müdahale ederken Detay

-ölen şahsın fotoğrafı



( KIRIKKALE -HD) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Sanayi kavşağında sürücü Kadir G.'nin kullandığı 44 BJC 66 plakalı kamyonet, bisikletli Duran B.’ye (74) çarptı. Kaza sonucu yaklaşık 40 metre havaya savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar önce 112 sağlık ekiplerini çağırdı, sonrasında ise sürücü Kadir G.'yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından darp edilen sürücü Kadir G.’yi Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

