Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntüler

Hastane Cenaze Bisiklet Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşlar ile röp.
-Sağlık ekipleri müdahale ederken Detay
-ölen şahsın fotoğrafı

( KIRIKKALE -HD) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de kamyonetin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Sanayi kavşağında sürücü Kadir G.'nin kullandığı 44 BJC 66 plakalı kamyonet, bisikletli Duran B.’ye (74) çarptı. Kaza sonucu yaklaşık 40 metre havaya savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar önce 112 sağlık ekiplerini çağırdı, sonrasında ise sürücü Kadir G.'yi darp etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından darp edilen sürücü Kadir G.’yi Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı