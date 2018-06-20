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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - KIRIKKALE

Kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - KIRIKKALE

- Olay yerinden detaylar - Bisiklet ve otomobilden görüntü - Sağlık ve polis ekiplerinden detaylarKamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü - Çevredekilerin darbettiği kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kadir G. (37) idaresindeki 42 BJC 66 plakalı kamyonet, Eski Samsun Bulvarı'nda bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Başer'e (72) çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Başer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Bu arada çevredekiler kamyonet sürücüsünü darbetti. Sürücü Kadir G, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Hastane Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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