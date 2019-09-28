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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Haberi

Kamyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Haberi

kazanın ardından yaralılara 112 ekiplerinin müdahalesi

Hastane Sağlık Ekibi Bild Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-kaza yerinden detay
-sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar

( ANTALYA )- Kask bulunmayan sürücü ve kardeşi tedavi altına alındı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücü ve motosiklette bulunan kardeşi çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenirken her ikisinde de kask bulunmadığı belirlendi. Kaza Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamlık istikametinden Otogar istikametine gitmekte olan Ali Kaya’nın kullandığı 07 ACK 799 plakalı motosiklete Titreyengöl Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkan Bayram Demirel’in kullandığı 07 JT 768 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenin motosikletin sürücüsü Ali Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berke Kaya yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya’nın durumunun ciddi olduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildiği bildirildi.

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