Kamyonet yaşlı adama böyle çarptı



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nın şehirlerarası otobüs terminali kesiminde yaşandı. Halk otobüsünden indiği duraktan yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Ahmet E., koşarak refüjü aştı. Yola inen yaşlı adama, Erdoğan İ.’nin kullandığı 46 KP 945 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Ahmet E. yaralandı. Yaşlı adamın yardımına çevreden yetişen vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı adamın, yolun diğer şeridinden koşarak geldiği ve caddeye atladığı ve aracın çarpması görülüyor. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (OZR-

