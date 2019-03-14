Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Haberi

-araç ve yaşamını yitiren şahıs

-yakınlarından görüntüsü

-araçtan detay

-foto



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Yaylaalan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nail Çelik’in kullandığı 07 LSM 67 plakalı kamyonet, Yaylaalan-Manavgat yolunun 13. Kilometresinde bulunan Boyacıoğlu mevkiine geldiğinde bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi Nail Çelik’in (70) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın duyulmasının ardından Nail Çelik’in yakınları ve Yaylaalan sakinleri olay yerine akın ederken, Çelik’in cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK-CE)

