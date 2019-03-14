Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Haberi

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Haberi

kazanın meydana geldiği yerden detay

Cenaze 

-araç ve yaşamını yitiren şahıs
-yakınlarından görüntüsü
-araçtan detay
-foto

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Yaylaalan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nail Çelik’in kullandığı 07 LSM 67 plakalı kamyonet, Yaylaalan-Manavgat yolunun 13. Kilometresinde bulunan Boyacıoğlu mevkiine geldiğinde bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi Nail Çelik’in (70) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın duyulmasının ardından Nail Çelik’in yakınları ve Yaylaalan sakinleri olay yerine akın ederken, Çelik’in cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK-CE)
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı