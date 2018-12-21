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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı - SAMSUN Video

Kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı - SAMSUN Video

- Kamyonetin tarlaya devrilmesi - İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansa binmeye ikna etmeye çalışması - İtfaiye aracı ile ambulansların bekleyişi Samsun 'da trafik kazası: 2 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un merkez İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Muharrem Çamoğlu'nun kullandığı 06 CFH 69 kamyonet, Derecik Mahallesi'nde kaldırıma çarparak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.Kazada, sürücü ile kamyonetteki Nedet Zamaniş yaralandı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen yaralılara müdahale etti. Kanlar içindeki yaralının ambulansa binmemek için görevlilere zorluk çıkarması dikkati çekti.Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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