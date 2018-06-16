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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet sürücüsünün yılanla mücadelesi İzle

Kamyonet sürücüsünün yılanla mücadelesi İzle

Araç sürücüsü ve vatandaşların kamyonete giren yılanı çıkarmak için mücadelesi

Biber Gazı Başsağlığı 

-Röportaj

( VAN -HD)- İki gündür kamyonete giren yılanı çıkarmaya çalışıyor- Araç sürücüsü Yusuf Onuş:- “Yılanı çıkarmak için biber gazı bile kullandık” VAN

- Van’ın Gevaş ilçesinde yaşayan Yusuf Onuş, kamyonetin motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için iki gündür mücadele veriyor. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde Yusuf Onuş’a ait 65 FD 540 plakalı kamyonetin motor bölümüne yılan girdi. Her şeyden habersiz kamyonetin kaportasını açan Onuş, yılanla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Durumu gören mahalle sakinleri Onuş'un yardımına koştu. Yılanı çıkarmak için çeşitli yöntemler deneyen mahalle sakinlerinin bir sonuç elde edememesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması da sonuçsuz kalınca, son çare olarak kamyonete biber gazı sıkıldı. İki gün boyunca yılanla mücadele verdiğini anlatan kamyonet sahibi Yusuf Onuş, “Akşam saatlerinde evin yukarısında bulunan fidanları sulamaya gittim. Aracımı da oraya park etmiştim. Sabah başsağlığına gittiğimde vatandaşlar radyatörde su aktığını söyledi.

Kaportayı açıp baktığımda yılanı gördüm. Vatandaşlarla birlikte uzun bir süre uğraştık ama yılan çıkmadı. Daha sonra kamyoneti oto tamircisine götürdüm. Oradan da bir netice alamayınca itfaiyeye haber verdik. İki gündür denemediğimiz yöntem kalmadı ama bir türlü yılanı çıkaramadık. Yılanı çıkartmak için aracın her tarafını ilaçladık ve hatta biber gazı dahi sıktık. Her şeyi denememize rağmen yılan araçtan çıkmıyor ne yapacağımı bilemiyorum” dedi.

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