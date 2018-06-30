Kamyonet su dolu kanala uçtu: 9 yaralı

-Olay yerine sevk edilen ekipler

-Ekiplerin olay yerindeki incelemesi

-Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri suya dalarak araçta inceleme yapması

-Olay yeri gelen vatandaşlar

-Olay yeri detay



( KONYA -1) KONYA



- Konya’da su dolu kanala düşen kamyonetteki 9 kişi yaralandı. Kaza, Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saraçoğlu Caddesi Saz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Abditolu Mahallesi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen tıra çarpmamak için manevra yapan Mehmet S. idaresindeki 42 CFA 88 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. Su dolu kanaldan çıkan yaralı sürücü ve aynı aileden Hanife (47), Yusuf (7), Mehmet S. (50) ile Halime I. (40), Musa I. (3), Fatma I. (22), Tunahan I. (1) ve İkbal U. (60) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası su içine dalış yapan itfaiye görevlisi araç içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Suya gömülen araç kanaldan çıkartılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

