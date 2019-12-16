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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kamyonet park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza yapan araçlar,

Cenaze Trafik Kazası 

-kaza sonrası olay yeri,
-savcı inceleme yaparken,
-kaza yerinden detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya-Korkuteli karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde Antalya-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’dan Denizli istikametine giden Veysel Karani Sarıkaya (48) idaresindeki 20 BEH 93 Plakalı kamyonet, Korkuteli ilçesi Datköy mahallesi ana yol üzerinde yol kenarında park halinde bulunan Ramazan Birol idaresindeki 17 TJ 722 Plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet içinde yolcu olarak bulunan Musa Bayram (36) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Veysel Karani Sarıkaya yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Antalya-Korkuteli Karayolu kaza nedeniyle bir süreliğine kapandı.Kazada hayatını kaybeden Musa Bayram'ın cenazesi, araç altından çıkartılarak otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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