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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet, park halindeki araçlara böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, park halindeki araçlara böyle çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza anı

Acil Servis Kamera Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Trol 

-Araçlar.
-Görevliler.
-Olay yerinden detaylar
-Ölen şahsın fotosu.

( KÜTAHYA )- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı KÜTAHYA

- Kütahya'da kamyonetin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erdal K. idaresindeki 43 ST 793 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde park halindeki 3 araca vurduktan sonra yine park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin ön sağ koltuğunda oturan Ferdi Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü, 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan, kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin araçlara çarpması ve kazadan saniyeler öncesinde 3 yayanın yolun karşısına geçmesi yer alıyor.
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