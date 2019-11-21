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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet özel halk otobüsüyle çarpıştı: 1 yaralı Haberi

Kamyonet özel halk otobüsüyle çarpıştı: 1 yaralı Haberi

Kaza yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Halk Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılması
-Yaralı sürücünün ambulansa taşınması
-detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de kamyonetin, özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Mardin-Kızıltepe kara yolu üzerinde bulunan Yukarı Azıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Aslan yönetimindeki 47 AK 324 plakalı kamyonet, Yukarı Azıklı Mahallesi mevkisinde durak dışında yolcu almak için duran Ali Akdenizli yönetimindeki 47 H 0019 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücü Yakup Aslan bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Aslan, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü Aslan, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipler de başka kazaların yaşanmaması için kontrollü geçiş sağlarken kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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