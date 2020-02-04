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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kazada zarar gören araçlardan görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Kazada tartışma detay
-Araçların çekiciyle alınması
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez Tuşba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 şahıs yaralandı. Kaza, Tuşba ilçe sınırlarında yer alan Van-Özalp karayolunda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 65 NC 479 plakalı kamyonetin kavşakta yola çıkan 34 KF 3927 plakalı otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan şahısları kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan, kaza sonrası araçta bulunanlar arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri tartışma büyümeden tarafları sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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