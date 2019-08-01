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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet müstakil evin bahçesine girdi Video

Kamyonet müstakil evin bahçesine girdi Video

Kaza yerinden genel görüntüler

Polis Polis Merkezi Bild Polis Ekipleri Müstakil Ev 

-Kamyonetten genel ve detay görüntüler
-Yıkılan duvardan genel ve detay görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da virajı alamayan kamyonet, bir müstakil evin duvarı yıkarak bahçesine girdi. Kaza, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 12173 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. kullandığı 01 MAR 02 plakalı kamyonetiyle virajı alamadı. Bunun üzerine C.D. bir müstakil evin duvarına çarparak bahçesine girdi. Ev sakinleri ise bomba etkisi yaratan ses üzerine dışarı çıktığında kaza ile karşılaştı. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonrasında sürücüyü polis merkezine götürdü.
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