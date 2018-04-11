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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet minibüsle çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kamyonet minibüsle çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Ticari Araç Trol 

-kaza yapan araçların görüntüsü
-detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Şarköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Öğretmen (56) yönetimindeki 16 DE 067 plakalı kapalı kasa minibüs, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte seyir eden İsmail Boyalık (26) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, yaralanan Ayhan Öğretmen, eşi Hatice Öğretmen (56) ve hafif ticari araçtaki İsmail Boyalık ile Ali Osman Özcan (38) Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan Ayhan Öğretmen, İsmail Boyalık ve Ali Osman Özcan Malkara'da yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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