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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyonet lastiğinde 44 kilo eroin ele geçirildi

Kamyonet lastiğinde 44 kilo eroin ele geçirildi

Takibe alınan araç

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Narkotik Köpek İstihbarat 

-Telsiz konuşmaları
-Tekerin sökülmesi
-Eroin bulunması
-Detaylar

( ESKİŞEHİR )- Drone destekli operasyonda kamyonet uzun süre takip edildi, arama narkotik köpekle yapıldı ESKİŞEHİR

- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine takibe aldıkları bir kamyonetin teker lastiği içinde 44 kilo eroin ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir güzergâhı kullanarak bir araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinildi. Bunun üzerine, drone destekli operasyon düzenlenerek araç uzun süre takip edildi. Durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği NORO ile arama yapıldı. Ekipler, sökülen lastiği içinde 44 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında yasal işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından C. Başsavcılığına sevk edilecek.
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