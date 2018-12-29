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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MUĞLA Haberi

Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - MUĞLA Haberi

- Kazadan genel görüntü - Muğla 'nın Milas ilçesinde, kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen CNG tüpü yüklü tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde, CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) tüpü yüklü tıra çarpan kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı.Melih Arslan (30) idaresindeki 34 BCN 380 plakalı kamyonet, Milas - Bodrum kara yolu Koru mevkisinde, trafik ışıklarında bekleyen Metin Hasırcı'nın (43) kullandığı 35 AZ 9812 plakalı CNG tüpü yüklü tıra arkadan çarptı.Kazada, kamyonetteki Ergün Görgün (54) olay yerinde yaşamını yitirdi.Araçta sıkışan sürücü Arslan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza nedeniyle Bodrum - Milas kara yolu bir süre trafiğe kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Doğalgaz 

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