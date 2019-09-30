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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada İzle

Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada İzle

Şahsın kasada dans etmesi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Asad Kamera Dikkatsizlik Cep Telefonu 


- Ümraniye’de kamyonetin kasasında yolculuk eden bir şahıs, telefonundan açtığı müziğin ritmine uyarak dans etti. Şahıs, kamyonet kasasındaki tehlikeli dansıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameraya yansıdı. Ümraniye’de geçtiğimizi gün yaşanan olayda, kamyonet kasasında yolculuk eden bir şahıs telefonundan açtığı müziğin ritmine ayak uydurarak dans etti. Kasanın sonuna kadar gelerek burada dans eden şahsın bir anlık dikkatsizlik ile yola düşmesi işten bile değildi. Kamyonet kasasında dans eden şahıs bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sorumsuz şahsın kamyonet kasasındaki dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonet kasasında yolculuk eden şahıs telefonundan açtığı müziğe uyarak dans ediyor. Tehlikeli dansı ile olası bir faciaya davetiye çıkarıyor.
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